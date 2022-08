STORY: Die Leute in Los Angeles sind eher an sonniges und heißes Wetter gewöhnt. Regen ist ihnen meist fremd. Aber für einen kurzen Moment konnten sie kürzlich an einem Stadt-Strand von L.A. so tun, als wären sie in Seattle. Eine Stadt, die für ihre ausgiebigen Regenfälle bekannt ist. Hintergrund war eine Aktion des Fremdenverkehrsamtes der Stadt des US-Bundesstaates Washington, für die eine Regenkabine aufgestellt worden war. Ali Daniels leitet dieses kuriose Projekt: "Es ist ein wunderschöner, sonniger, heißer Tag in Venice Beach. Und wir haben ein wenig erfrischenden Seattle-Regen mitgebracht. Also laden wir alle zur Seattle-Regen-Kabine ein, um sich abzukühlen und etwas von der Seattle-Romantik, die der Regen mit sich bringt, abzubekommen.“ Die Teilnehmer der Aktion bekamen ein Gratis-Foto ihres Regenerlebnisses. Und die Kabine soll noch an weitere heiße Orte der USA wandern. Nächster Halt ist die Wüste von Arizona.

