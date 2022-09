STORY: Gewinner und Gäste der Emmy-Verleihung 2022 feierten am Montag in Los Angeles bei der After-Show-Gala. Mit dabei Sängerin und Emmy-Gewinnerin Lizzo mit ihrer goldenen Statue in der einen und einem Glas Wein in der anderen Hand. Sie hatte ihren ersten Emmy in der Kategorie "Outstanding Competition Program" für "Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls" gewonnen. Moderator Kenan Thompson unterhielt sich mit Freunden und Prominenten, von denen einige um ein Selfie baten. Der 'Saturday Night Live'-Star war der Moderator der diesjährigen Emmy-Gala. Steve Higgins, ein weiterer 'Saturday Night Live'-Liebling, feierte seinen Sieg für die herausragende Varieté-Sketch-Serie. Higgins hat seit 2008 bei jeder Emmy-Verleihung gewonnen oder war nominiert. Quinta Brunson zeigte der Menge ihre Statue, als sie die Party betrat. Die 32-Jährige hat es von ihrer eigenen, selbst produzierten Instagram-Show über Buzzfeed bis hin zu ihrem ersten Emmy geschafft. Sie ist erst die zweite schwarze Frau, die in der Kategorie "Drehbuch für eine Comedyserie" mit ihrer ABC-Hitserie "Abbott Elementary" gewonnen hat.

