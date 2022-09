STORY: Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den USA zeichnen sich gute Wetterbedingungen für den am Samstag geplanten Start der neuen Mondrakete ab. Es gebe eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit begünstigender meteorologischer Umstände während des zweistündigen Zeitfensters für den Liftoff, teilte die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte mit. Nach bisherigen Planungen sollen die Triebwerke der Schwerlastrakete "Space Launch System" um 20.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit gezündet werden. Der bevorstehende Start zieht auch viele Schaulustige an: "Wissen Sie, ich bin ein Weltraumfan, seit ich ein kleines Kind war, ich liebe die NASA und alles, was mit dem Weltraum zu tun hat. Und dies ist die erste Gelegenheit, die ich jemals hatte, um einen Start zu sehen. In letzter Minute haben wir gestern Abend beschlossen, herzukommen. Wir haben Tickets gekauft und sind runtergeflogen." " Meine Geschichte geht auf das Jahr 1969 zurück, fünf Tage vor der Mondlandung wurde ich geboren. In England waren wir als Weltraumbabys bekannt. Ich wurde also am 15. Juli geboren, und die Landung erfolgte am 20. Juli. Seitdem bin ich fasziniert vom Raumfahrtprogramm." Vergangenen Montag war der Countdown rund 40 Minuten vor dem geplanten Start gestoppt worden. Die Nasa verwies auf Probleme mit einem der Haupttriebwerke. Techniker hätten eine undichte Treibstoffleitung repariert, die zum Startabbruch beigetragen hatte, teilte die NASA mit. 50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission soll im Rahmen der Mission "Artemis I" das neue Crew-Raumschiff Orion mit einem unbemannten Flug getestet werden. Das Service- und Antriebsmodul von Orion, das sogenannte "European Service Module", ist hauptsächlich in Deutschland gebaut worden und trägt deshalb den Namen "Bremen". Nach einem erfolgreichen Start soll die Orion-Kapsel rund 90 Minuten später die Erdumlaufbahn verlassen. Danach soll Orion bis auf knapp 100 Kilometer an die Mondoberfläche heranfliegen und bei der Rückkehr im Pazifik wassern. Wenn das Vorhaben gelingt, sollen 2024 bei der Nachfolgemission "Artemis II" erstmals wieder Astronautinnen und Astronauten um den Mond fliegen. Frühestens 2025 sollen mit "Artemis III" wieder Menschen auf dem Mond landen.

Mehr