Er sieht sich als Opfer im milliardenschweren Finanzskandal. Ex-Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt. "Hätten wir gewusst, dass das Geschäftsmodell von Wirecard offenbar auf Betrug basiert, hätten wir dieses Dax-Unternehmen niemals beraten", so Guttenberg am Donnerstag in Berlin über seine Beratungsfirma. Der im Juni aufgeflogene Skandal, der zur Wirecard-Pleite führte, habe ihn vollkommen überrascht, so der 49-Jährige ehemalige CSU-Politiker, der auch Bundesverteidigungsminister war und nach einer Plagiatsaffäre zu seiner Dissertation 2011 seine politischen Ämter niederlegte. Kay Gottschalk von der AFD ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses: "Mir geht es in allererster Linie auch darum, wirklich zu zeigen: liegen hier Muster vor? Denn mein Eindruck ist schon, dass viele Politikgrößen von früher sich dann für Lobbyismus verdingen. Ich muss jetzt nicht hier Herrn Schröder und Gazprom nennen. Und das scheint ein Muster zu sein. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht so sehr um den Namen zu Guttenberg. Es geht hier um die Kanzlerin, um das Kanzleramt. Wie leicht kommt man ins Kanzleramt? Was wird im Kanzleramt besprochen?" Guttenberg hatte die Bundesregierung über den geplanten Markteintritt von Wirecard in China informiert und diese gebeten, die Pläne wohlwollend zu unterstützen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich daraufhin bei einer China-Reise im September 2019 für Wirecard eingesetzt. Guttenberg ergänzte, seine Firma habe nicht eine Million Euro für die Wirecard-Beratung bekommen, sondern über mehrere Jahre nicht mehr als 760.000 Euro.

