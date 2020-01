Das Wortspiel lässt sich nach DER Einwechslung nicht so einfach auswechseln - ist er der neue "Heiland" bei Borussia Dortmund, der 19-jährige Zugang Erling Haaland? Lediglich 23 Minuten hatte er gebraucht, um sich in die Geschichtsbücher der Bundesliga einzutragen. Haaland war gegen den FC Augsburg gggnach knapp einer Stunde eingewechselt worden, da stand es 1:3 gegen Dortmund. Kurz darauf dann drehte der BVB dank dreier Haaland-Treffer die Partie und gewann mit 5:3. BVB-Fans in Dortmund zeigten sich am Dienstag angesichts dessen relativ nüchtern: O-Ton: "Wir sind jetzt alle sehr euphorisch, aber er muss ja auch jetzt die anderen 16 Spiele in der Rückrunde noch bestreiten." "Wir müssen erst mal nicht gleich sagen, er hat drei Tore geschossen, er ist der Beste, der Größte. Es gibt eben auch Tage oder Spieltage, wo er vielleicht weniger bringt und wir ihn trotzdem gern haben." "Und wenn er so weitermacht, werden wir wahrscheinlich noch sehr viel Freude an ihm haben." "Er ist eine richtige Stürmer. Er machen viele Tore. Und ich glaube ja sowieso, Dortmund wird dieses Jahr Meister, hundert Prozent." Am Freitagabend steht nun das Heimdebüt des Norwegers auf dem Programm: Im Spiel gegen den 1.FC Köln, der allerdings - ähnlich wie Haaland - auch gerade einen "Lauf" hat.