STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Ja, wir sind noch nicht in der Lage, ein sofortiges Embargo auf Kohle, auf Öl oder auf Gas aus Russland zu verhängen, das ist zuzugeben und es ist bitter genug, es zuzugeben. Aber dass wir das noch nicht können, heißt nicht, dass wir nichts tun. Schritt für Schritt sind wir jetzt schon dabei, die Abhängigkeit von Öl und von Kohle und von Gas in der Strategie zu reduzieren. Die Zahlen, die ich am Anfang des Krieges genannt habe, sie stimmen jetzt schon nicht mehr. Die Bundesregierung und die Unternehmen - und dafür bedanke ich mich bei den Unternehmen, die mitziehen - sind jetzt schon dabei, ein schrittweises Embargo umzusetzen. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, natürlich verstehe ich, verstehe ich die Dringlichkeit, mit der Leute sagen: mach doch schneller! Und vielleicht, vielleicht wäre ja auch ein Embargo, das jetzt sofort auf alle drei Rohstoffe verhängt wird, der Gamechanger. Und vielleicht wäre der Krieg nach drei, vier Tagen in der Ukraine zu Ende. Vielleicht aber auch nicht. Wer darum kämpft, sich von den fossilen Energien freizumachen, der kämpft für die Freiheit. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das bedeutet Zeitenwende. Machen wir uns frei von den fossilen Energien. Erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. So kämpfen wir für die Ukraine, für die Ukraine, für die Freiheit. Danke schön. "

