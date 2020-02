Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ROBERT HABECK, BUNDESVORSITZENDER BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ("Ihr wisst vielleicht, dass wir 700 Gefährder im islamistischen Spektrum in Deutschland haben. Wie viele rechtsextremistische Gefährder? 43. Wie viele Morde im rechtsextremistischen Spektrum gab es seit 1990? 200 - ein krasses Missverhältnis, ein Missverhältnis, das ein politischer Handlungsauftrag ist. Ein Handlungsauftrag, nicht nur hinzusehen, sondern mit dem vollen Druck des Staates gegen diese Strukturen vorzugehen. Wir haben 186.000 Haftbefehle in Deutschland, die nicht vollzogen werden, 186.000 Haftbefehle, die nicht vollzogen werden. Das ist inakzeptabel, und fangen wir mit den Nazis an. Bringen wir sie hinter Schloss und Riegel, da, wo sie hingehören....Wir brauchen einen Schutzschild des Anstandes in der Gesellschaft und in der Politik, ein Unterhaken, ein Neu-Nachdenken, was eigentlich die Identität dieses Landes ist. Und in einer Zeit, wo politische Führung so erforderlich ist, haben wir es mit einem Komplettausfall der Volksparteien zu tun. Wir haben uns an die Sehnsucht nach Bedeutungslosigkeit der SPD schon fast gewöhnt, jetzt kommt auch noch die chaotisch demoralisierte Union hinzu. Und das ist ein ernstes Problem, weil das Selbstverständnis dieser Partei ja immer war, aus dem Zentrum der Gesellschaft heraus zu beruhigen, Probleme zu lösen, den Laden zusammenzuhalten.")