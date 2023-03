STORY: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch in München. Der Grünen-Politiker eröffnete die internationale Handwerksmesse, auf der sich Ausstellerinnen und Aussteller aus über 60 Gewerken und Branchen präsentieren. "Das Handwerk ist Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Gebeutelt im letzten Jahr, einige Gewerke sind schwerer betroffen worden durch die hohen Energiepreise als bei Corona. Noch immer ist der Druck bei diesen Unternehmen groß. Aber die Bundesregierung hat geholfen, so gut sie konnte, mit dem Gas- und den Strompreisbremsen und den größten Druck gemildert. Das, glaube ich, ist bekannt. Was wir uns klarmachen müssen, ist, dass das Handwerk in der Tradition der deutschen Wirtschaft quasi in der Konjunktur mit auf- und abgestiegen ist, so wie es der Wirtschaft geht. Und ich glaube, diese Messe markiert einen anderen Punkt. Das Handwerk wird in Zukunft Konjunkturmotor sein." Auf der internationalen Handwerksmesse sollen unter anderem auch Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder des Handwerks vermittelt werden. Und geplant ist zudem ein branchenübergreifender Zukunftsdialog unter dem Motto "Zukunft Handwerk". Denn wenig Nachwuchs und der Trend zum Studium stellen aktuell den Arbeitsmarkt vor Probleme. Die Messe ist bis zum 12. März täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr