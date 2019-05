HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESVORSITZENDER VON BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ROBERT HABECK: "Und was passiert, wenn man sich mit Populisten und Nationalisten einlässt, das sehen wir jetzt in Österreich. Der Skandal ist doch nicht, dass die FPÖ jetzt, dass Strache zurücktritt, sondern der Skandal ist, dass eine bürgerliche Partei einfach weitermachen will mit einer Partei, die die Pressefreiheit politisch unterjochen will. Deswegen wie Werner Kogler, der Spitzenkandidat in Österreich, gesagt hat: Da muss ein Schlussstrich gezogen werden. Österreich braucht Neuwahlen, so wie wir neu wählen müssen, welche Politik wir eigentlich haben wollen."