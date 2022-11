STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Wir haben heute 1,4 Millionen Wärmepumpen eingebaut. Um unsere Ziele zu erreichen, wollen wir bis 2030 auf sechs Millionen Wärmepumpen kommen. Das heißt, dass wir dann im Jahresdurchschnitt 500.000 Wärmepumpen einbauen müssen. Die starke Nachricht des Tages ist, dass die Produktionsseite dieses Hochlaufen bewerkstelligen kann, dass wir also in der Lage sein werden, diese 500.000 Wärmepumpen zu produzieren. Das war vor viereinhalb Monaten noch nicht eine klare Aussage. Das heißt also, dass wir mit dem Klimaschutz buchstäblich - und hier sehen wir es jetzt tatsächlich on the ground - Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen. Ein industrieller Booster, der sich hier in Deutschland und in Europa in konkreter Wertschöpfung vor Ort, in industrieller Fertigung oder in Aufträgen für die Handwerker und Handwerkerinnen bemerkbar macht. Wir unterstützen, die Bundesregierung, den Hochlauf von Wärmepumpen, durch umfängliche Förderprogramme, die zur Beantragung zur Verfügung stehen, die über 1/3 der Kosten abnehmen können."

Mehr