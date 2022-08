STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Diese Umlage ist die gerechtsmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Mit der Umlage sichern wir die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Umlage, sie ist zielgenau, betrifft also die Gaskunden. Und sie ist zeitlich begrenzt auf den 1. April 2024. Alle Maßnahmen - und das ist unbestritten - haben einen Preis. Alle Maßnahmen haben Konsequenzen und teilweise sind es auch Zumutungen. Aber sie führen dazu, dass wir weniger erpressbar sind und damit unabhängig von Russland über unsere Energieversorgung entscheiden können und damit letztlich auch außen- und sicherheitspolitisch souverän agieren können."

