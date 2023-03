STORY: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den verstärkten Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ab 2024 mit einem sozialen Förderprogramm in Milliardenhöhe begleiten. Dies solle gewährleisten, dass sich gerade Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen diesen Umstieg auch leisten könnten, kündigte der Grünen-Politiker am Donnerstag an. Die Förderung soll sich - anders als derzeit - am Einkommen orientieren. Der Umtausch und die Klimaneutralität dürfe und werde nicht zu einem sozialen Problem werden, sagte Habeck. "Ohne Klischees breittreten zu wollen, aber wenn man sich keine Ahnung, wie man eine Villa für zehn Millionen saniert, dann wird man auch noch eine Wärmepumpe einbauen können. Das darf den Unterschied nicht machen. Wenn man aber ein kleines Häuschen hat, knappe Ersparnisse und dann ist die Ölheizung kaputt und man sollte jetzt in die Klimaneutralität gehen, aber es mangelt an Geld, dann muss die Differenz weitestgehend überbrückt werden." Es werde zudem zahlreiche Ausnahmen geben bei der Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit "Erneuerbaren Energien" betrieben werden müssten. Bestehende Gas- oder Ölheizungen würden nicht verboten, sagte Habeck. Über die ab 2024 geplanten Vorgaben zum 65-Prozent-Anteil "Erneuerbarer Energien" beim Heizungseinbau oder -austausch läuft laut Habeck noch die Abstimmung in der Bundesregierung. Ein erster gemeinsamer Gesetzentwurf aus Habecks Ressort und dem Bauministerium von Klara Geywitz war bei der FDP auf scharfe Ablehnung gestoßen. "Wenn wir jetzt wieder in die Bequemlichkeit zurückfallen, dass wir uns nicht trauen, Probleme anzugehen, nur weil sie komplex oder groß sind. Dann werden wir nicht nur die Klimaschutzziele nicht einhalten und uns dafür dann irgendwann mal rechtfertigen müssen, sondern wir werden auch international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren." Gefördert werden soll auch der Ausbau der Produktionskapazitäten für die Energiewende. Mit der EU-Kommission gebe es intensive Gespräche darüber, das Hochlaufen der Produktion etwa von Wärmepumpen, Solarpaneelen, Batterien oder Halbleitern mit Garantien zu unterstützen.

