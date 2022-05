STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Gestern Abend um ungefähr 22:30 hat Putin ein Dekret veröffentlicht, wonach europäische Gasversorger jetzt von Russland sanktioniert werden. In Deutschland ist Gazprom und ihre Töchter betroffen. Das heißt, einige der Tochterunternehmen bekommen jetzt kein Gas mehr aus Russland. Aber der Markt bietet andere Alternativen. Sie versorgen sich auf dem Markt mit anderem Gas. Wir monitoren die Situation genau. Wir haben uns auf die Situation vorbereitet, und ich werde sie dann im Laufe des Tages bzw. die Bundesnetzagentur informieren. Aber die Situation ist so, dass der Gasmarkt, den Gasausfall aus Russland kommt, kompensieren kann. Sehr geehrte Damen und Herren, es zeigt also, dass die Auseinandersetzung um Energie eine Waffe ist. Und dass Energie in einem Wirtschaftskonflikt hart eingesetzt werden kann. Insofern sind all die Anstrengungen, die wir im Moment unternehmen und unternehmen müssen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, nicht das Gegenteil dessen, was wir jetzt gleich diskutieren, sondern die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft energiesicher sind, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien."

