STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Es ist ein besonderer Tag. Es ist eine Rieseninvestition einer Zukunftstechnologie, die jetzt nach Deutschland gekommen ist. Es ist Teil einer großen Batterieinitiative/Offensive, die wir im Land, in Deutschland, in Europa, aber vor allem in Deutschland vorantreiben. In diesem Fall ist es so, dass das 'wir es vorantreiben', gar nicht das richtige Wort ist, sondern Tesla hat das im Grunde ohne öffentliche Förderung gebaut und auf den Weg gebracht, trotzdem damit natürlich ein starkes Statement, ein starkes Bekenntnis zum Standort Deutschland gegeben. Wenn man Tesla fragt, warum sie hier nach Deutschland gekommen sind, dann weil sie erwarten und erhoffen und sehen, dass Deutschland der Leitmarkt für Elektromobilität werden soll. Und deswegen freue ich mich, dass heute die ersten Autos übergeben werden, vom Stapel laufen und in kurzer Zeit diese Fabrik gebaut werden konnte. Und diese kurze Zeit des Fabrikbaus kann natürlich auch ein bisschen mal Maßgabe sein für 'Tesla-Tempo' auch in anderen Bereichen. Also die Entscheidung, Tesla zu gründen, elektrisch zu werden und Batterien zu bauen, ist ja schon vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine gefallen. Aber natürlich ist weniger Verbrauch jetzt gerade in dieser Zeit von Öl-Produkten, von Benzin im Straßenverkehr, eine große Hilfe. Wir wollen unabhängig von russischem Öl werden. Das ist nicht trivial, für Deutschland, nicht trivial. Sie kennen die Debatte. Und zu zeigen 'Wir können nicht nur Öl durch Öl ersetzen, sondern wir können auch elektrisch' ist natürlich, an diesem Tag, ein schönes Symbol."

