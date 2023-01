STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Das bedeutet auch, dass wir Kraftwerke bauen wollen, die wasserstoffertig sind. 2030 sollen sie dann stehen, spätestens. Also brauchen sie Wasserstoff. Dieser Wasserstoff soll Schritt für Schritt durch erneuerbare Energien produziert werden. Aber in der Phase, bis die erneuerbaren Energien in der Menge verfügbar Wasserstoff produzieren können, dekarbonisierten Wasserstoff nutzen. Und dieser dekarbonisierte Wasserstoff kann - und aus meiner Sicht - sollte aus Norwegen bereitgestellt werden. Das Bessere ist natürlich immer der Feind des Guten. Aber solange wir keine andere Alternative haben, dürfen wir nicht länger warten und abwarten. Und wenn Sie mich fragen, lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre."

