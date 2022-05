STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag vor dem G7-Treffen in Berlin: "Das, was diese Konferenz prägen wird, ist, dass die Notlage, die wir teilweise haben, bei der Versorgungssicherheit der fossilen Energien, auch die hohe Inflation, die durch den Energiehunger nach fossilen Energien getrieben wird, der erste Schritt ist, um schnell aus den fossilen Energien insgesamt auszusteigen. Das heißt, das, was wir im Moment erleben, ist eine Beschleunigung der ökologischen Transformation." // "Es ist aber natürlich auch wichtig, dass Europa geschlossen bleibt und zusammenbleibt. Deswegen müssen alle Staaten ihre Anstrengungen unternehmen und die Ölabhängigkeit zu reduzieren. Das gilt auch für Ungarn. Wenn man das als Geschäftsgrundlage nimmt, dann sollte eine Einigung möglich sein. Wenn man andere Themenbereiche miteinbezieht in die Ölembargofrage, dann wird das natürlich sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass intensiv gesprochen wird in diesen Tagen und dann haben wir in fünf Tagen, glaube ich, den nächsten Europäischen Rat. Ich nehme an, das ist der Korridor, wo entweder eine Einigung zu erzielen ist oder man sich andere Instrumente überlegen muss."

