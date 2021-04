HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON ROBERT HABECK, CO-VORSITZENDER BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: "Ich wollte immer, dass Macht so interpretiert wird, dass Führung so gelebt wird, dass man aneinander wächst und sich nicht gegenseitig die Beine weg tritt. Ich glaube, dass der Erfolg der Grünen ganz wesentlich in diesem Führungverständnis begründet ist. Nicht nur der interne Erfolg, sondern auch, dass wir damit ein gesellschaftliches Angebot unterbreiten konnten, das in unruhigen Zeiten eine andere Idee von Politik verkörpert. [...] Wir haben in den letzten Tagen und Wochen in vertraulichen, vertrauten, intensiven, offenen, manchmal auch schwierigen Gesprächen miteinander um die beste Lösung gerungen. Denn es ist ja klar wir beide haben uns darauf vorbereitet. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. [...] Ich selbst werde mich mit allem, was ich kann, mit voller Kraft in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden ihn versuchen, gemeinsam zu führen. Aber natürlich ist Politik dynamisch und eine Dynamik bedeutet, dass sich Rollen immer wieder neu justieren werden."

