STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Wer Gasheizung hat oder Ölheizung hat, der darf sie weiter haben. Niemand geht in den Keller und reißt die raus. Wer kaputte Ölheizung oder Gasheizung hat, der kann sie heile machen. Und zwar nicht nur einmal, sondern so lange, wie es irgendwie geht. Wer neue Heizung einbaut, sollte nicht weiter Öl- und Gasheizung einbauen. Auch um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass die fossilen Energien über die Laufzeit der Heizung das Leben günstiger machen. Die Preise werden steigen, die Gesetze sind schon beschlossen worden über die CO2-Bepreisung, dass die fossilen Energien teurer werden. Und umgekehrt wird die Nutzung von Strom über den Smart- Meter-Bereich oder über die kluge Nutzung von Energie günstiger werden.(Weißblitz). Schon jetzt fördern wir Wärmepumpen mit bis zu 40 % Investitionskostenzuschuss. Das ist jetzt das Programm und die Nachfrage ist hoch. Es sind 200.000 Anträge letztes Jahr genehmigt worden. Also 40 Prozent, das ist jetzt schon der Föderbatzen, der zur Verfügung steht. Baut sich auf über verschiedene Bestandteile, aber am Ende sind es 40 %, wenn man das mit Sanierungen kombiniert. Das ist aber nicht sozial balanciert, das kriegen alle. Der Millionär wie jeder. Und die Aufgabe ist, jetzt, wo es alle machen müssen, das zusätzlich noch mal sozial auszubalancieren, so dass also die unteren und mittleren Einkommen für die Zeit, die begrenzt sein wird, wo Wärmepumpen etwas teurer sind oder teurer sind als die Gasheizung, sie für den Preis bekommen, die eine Gasheizung kosten würde. Das ist der Plan, das ist die Zusage. Und das war auch nie anders gedacht."

