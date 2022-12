STORY: HINWEIS. Diesen Beitrag erhalten Sie ohne zusätzlichen Sprechertext O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER ROBERT HABECK (GRÜNE): "Ich will für Deutschland noch einmal sagen: Niemand, ich als Allerletzter, hat etwas gegen niedrige Preise auf dem Gasmarkt. Wir müssen die Preise runterbringen. Wir wissen nur aus bisherigen Markteingriffen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, nicht das Gute zu wollen und das Schlechte auszulösen. Das heißt also, durch einen technischen, einen unbedachten Fehler dafür zu sorgen, dass die Preise auf einmal höher werden, weil die Märkte darauf negativ reagieren, die Versicherungssummen höher werden. Das ist, tief in die Diskussion einsteigend, da immer komplizierter. Und ich hoffe, dass alle Kollegen sich gut vorbereitet haben auf diese Sitzung und wir dann insgesamt zu einem Ende kommen, zu einem guten Ende kommen, wo dieser Energieministerrat die erfolgreiche Geschichte dieses Jahres dann auch zu einem gemeinsamen Abschluss bringt." - SCHNITT - "Das ungestüme Vorgehen hat manchmal sehr negative Konsequenzen. Das heißt, in der Sache rate ich zu klugen und durchdachten politischen Entscheidungen. Und dann ist der Geist des letzten Jahres eigentlich einer des Konsensualen gewesen. Also, wir haben versucht, wo wir konnten, Kampfabstimmungen zu vermeiden und uns gemeinsam als Europäerinnen und Europäer zu einigen. Das strebe ich auch heute an, aber natürlich, ich meine, Deutschland ist ein Land, das immer wieder sagt: 'Lasst uns handlungsfähig werden'. Wir müssen qualifizierte Mehrheiten herbeiführen, in verschiedenen Bereichen auch in der Lage sein, Abstimmungen durchzuführen. Wenn es so kommt, werden wir damit leben müssen."

Mehr