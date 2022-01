(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESKLIMASCHUTZMINISTER ROBERT HABECK (GRÜNE) AM DIENSTAG IN BERLIN: "Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen: Wir müssen dreimal besser sein, in allen Bereichen." // "Wenn wir uns anschauen, woran es hapert, dann sind die Gründe vielfältig. Vor allem ist bei Onshore festzustellen, dass die Fläche einfach schlichtweg nicht da ist. Um diese Mengen zu bauen, brauchen wir zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche." // "Bis Sommer würde ich gerne alle Bundesländer bereist haben, mit allen den Kollegen, die die Energie- und Wirtschaftspolitik verantworten, darüber gesprochen haben, wenn es geht, mit den Ministerpräsidenten, so dass wir da, parallel zu dem Prozess auf der Bundesebene, auch im Geist einer Gemeinsamkeit vorankommen. Mal gucken, was die sagen. Zum Klimaschutz bekannt haben sie sich ja alle."

Mehr