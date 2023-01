STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Die deutsche Haltung ist bekannt und Britta Hasselmann, hat sie eben noch einmal klargemacht. Wir treffen unsere Entscheidungen im Bündnis mit anderen Partnern und Ländern. Ich würde differenzieren zwischen den Entscheidungen, die wir für uns, für unsere Waffen, für unsere Lieferungen treffen und den Entscheidungen, die andere Länder treffen. Ich erinnere an den Beginn der ganzen Debatte, als Estland sieben Geräte aus Beständen der Volksarmee an die Ukraine liefern wollte. Und schon da habe ich gesagt, es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern. Und ich glaube, das ist richtig nach wie vor. Und entsprechend sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft."

Mehr