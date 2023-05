Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Herzstücke der deutschen Industrie mit einem auf Jahre verbilligten Strompreis in Deutschland halten. Bertriebe der Grundstoffindustrie wie Chemie oder Stahl sollten nicht mehr als sechs Cent pro Kilowattstunde zahlen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Konzept des Ministeriums.