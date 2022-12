STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: "Wir sind noch lange nicht durch. Die Gasversorgung in Deutschland ist für diesen Winter gesichert, unter der Voraussetzung, dass die Sparanstrengungen und Bemühungen der Deutschen nicht nachlassen. Ich will mich ausdrücklich bei den Menschen und den Unternehmen bedanken, die ihren Beitrag dazu leisten. Wir hätten die Speicher nicht voll bekommen, wenn diese Anstrengungen nicht da gewesen wären. Und unter der Voraussetzung, dass dieses Projekt - da können wir, glaube ich, jetzt heute einen Haken hinter machen - und Lubmin und Brunsbüttel über den Winter realisiert werden. Wir haben mit dem Abbruch der russischen Gaslieferungen die Hälfte der deutschen Gasversorgung verloren. Die ist einfach nicht da. Wir haben mit diesem Terminal mit fünf BCM ein Zehntel der deutschen Gasversorgung nachgeschoben. Mit all den schwimmenden Schiffen, die wir jetzt gechartert haben, fünf an der Zahl, kommen wir auf ungefähr ein Drittel der deutschen Gasversorgung, 30 Milliarden Kubikmeter Gas. Die deutsche Gasverbräuche sind ungefähr 100 Milliarden Kubikmeter Gas übers Jahr und 55 davon kamen aus Russland. Das heißt, von Überkapazität kann gar keine Rede sein."

