STORY: Auf der Haube eines Polizeifahrzeugs war die zweiwöchige Flucht von Casey White zu Ende. Einsatzkräfte hatten das Fahrzeug des flüchtigen Häftlings verfolgt, es gerammt und in einen Graben geschoben. Eine mutmaßliche Fluchthelferin neben ihm starb später an einer Schussverletzung. Der 38-jährige war aus einer Vollzugsanstalt in Alabama geflüchtet. Damals zeigten Bilder einer Überwachungskamera, wie die 56-jährige Justizmitarbeiterin Vicky White ihn zu einem Einsatzfahrzeug geleitet. Sie sollte ihn von der Haftanstalt zu einem Gerichtstermin eskortieren. Aber die beiden tauchten unter, der Wagen wurde verlassen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gefunden. Das Ersatzfahrzeug war nun von Einsatzkräften in Indiana gesichtet und verfolgt worden. "Wäre das Fahrzeug nicht abgedrängt worden, wäre es vermutlich auf eine Schießerei mit den Strafverfolgungsbehörden hinausgelaufen. Wir haben Fotos von den Waffen, die sich im Fahrzeug befanden. Es waren mindestens vier halbautomatische Handfeuerwaffen, 9 Millimeter. Und das hier ist ein AR 15, das Kaliber 223. All diese Waffen hätten gegen unsere Officers eingesetzt werden können." Casey und Vicky White sind nicht verwandt. Nach Angaben der Behörden erlitt die Justizmitarbeiterin eine offenbar selbst zugefügte Schusswunde, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde und später starb, kurz vor der Pensionierung. Kollegen sagten, sie und Casey hätten seit zwei Jahren lang eine "besondere Beziehung" gehabt und oft auch per Telefon kommuniziert.

