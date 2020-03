In Neapel zogen am Sonntag wütende Angehörige von Häftlingen vor die Mauern eines örtlichen Gefängnisses und demonstrierten. Grund für die Proteste war ein Beschluss der Regierung, Besuche bei Gefängnisinsassen auszusetzen. Als Maßnahme zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie. In mehreren Gefängnissen des Landes kam es deswegen zu gewaltsamen Protesten. Häftlinge steckten Gegenstände in Brand, Zellen und Gemeinschaftseinrichtungen wurden demoliert. In einem Gefängnis in Modena sollen bei einer Revolte drei Gefangene gestorben sein. Dort sollen auch Wärter verletzt worden sein, hieß es. Die genauen Umstände blieben zunächst aber unklar. In einem Gefängnis südlich von Mailand sollen Medienberichten zufolge Häftlinge zeitweise Wärter als Geiseln genommen haben. In einer Haftanstalt südlich von Rom verbarrikadierten sich den Berichten zufolge rund hundert Häftlinge in einem Teil des Gefängnisses.