"So we'll be going to the U.S. Supreme Court." Ohne ein Ergebnis abzuwarten hat US-Präsident Donald Trump bereits kurz nach Schließung der Wahllokale angekündigt, Rechtsmittel gegen die Abstimmung einzulegen. Nach Auffassung vieler Juristen stellt dies einen außergewöhnlichen und unbegründeten Angriff auf den amerikanischen Wahlprozess dar. "This is a major fraud on our nation." Dass der Oberste Gerichtshof bei der Präsidentschaftswahl wirklich das letzte Wort haben wird, hält Rechtsexperte Jan Wolff für unwahrscheinlich. "Unter Juristen gilt, dass ein Wahlergebnis knapp sein muss, damit man es rechtlich anfechten kann. Und es ist bisher nicht gesagt, dass es auch so sein wird. Bei Bush gegen Gore lief alles auf Florida hinaus, wo es sehr knapp wurde. Biden aber könnte noch so viele Staaten gewinnen, dass Trump keine Möglichkeit hat, sich zum Sieg durchzuprozessieren." "We want all voting to stop." "Um den Obersten Gerichtshof einzuschalten, braucht es einen Vorwurf, ein ernsthaftes juristisches Argument. Die Stimmauszählung stoppen zu wollen ist kein ernsthaftes Argument. Trumps Wahlkampfteam konnte die Aufmerksamkeit des Obersten Gerichtshofs mit der Forderung wecken, in Pennsylvania Stimmzettel, die nach dem 3. November eintreffen, nicht mehr auszuzählen. Pennsylvania hält bisher an seinem Plan fest, auch diese Stimmzettel auszählen zu wollen. Vier Richter zeigten Bereitschaft, sich das möglicherweise anzusehen". Trumps Wahlkampfteam wollte gerichtlich auch die Auszählung der Stimmen in Michigan stoppen lassen. Der Bundesstaat gilt als einer der entscheidenden für den Ausgang der Präsidentenwahl. "Ich denke, es wird noch mehr Klagen geben. Dennoch dürfte sich der Oberste Gerichtshof hüten, über diese Wahl zu entscheiden. Der Oberste Richter Roberts hat bisher dazu tendiert, das Gericht aus politischen Streitigkeiten herauszuhalten. Er weiß, dass Bush gegen Gore im Jahr 2000 dem Gericht geschadet hat. Damals haben fünf von Republikanern ernannte Richter am Ende einem republikanischen Präsidenten den Sieg zugesprochen". Landesweit führt Biden vor Trump. Wenn er 270 Wahlleute bekommt, ohne Pennsylvania zu brauchen, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsstreits in diesem Staat, glauben Experten.

Mehr