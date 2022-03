STORY: Hunderte Besucher strömten am Montag zu den Pyramiden in Teotihuacán und reckten ihre Hände in den Himmel, um die Sonne während der Feierlichkeiten zum Frühlingsbeginn zu begrüßen. Die Tagundnachtgleiche fand in diesem Jahr am 20. März statt und markierte den Beginn des Frühlings auf der Nordhalbkugel. Hier die Stimmen einiger Besucher mit ihren Motiven für den Besuch: "Ich komme mit meiner Familie, um neue Energie zu tanken und um die Sonne zu spüren, um nach diesen harten Jahren einen Neuanfang zu wagen." "Wir kommen, um unsere Energie aufzuladen, und auch, um den Weltfrieden zu erbitten. Ich will diesen Frieden. Weil in den Ländern so viel passiert, sie leiden und machen viel durch. Ich will Frieden." Auch mehrere Heißluftballons schwebten am Himmel, während die Touristen am Fuße der Sonnenpyramide in der heiligen Stadt Teotihuacán standen. Der Ort liegt nördlich von Mexiko-Stadt. Der Name Teotihuacán stammt aus der Zeit der Azteken und bedeutet so viel wie: "Der Ort, an dem Menschen zu Göttern werden". Die Azteken lebten hier für rund 700 Jahre. Der Ort wurde jedoch im Jahr 600 nach Christus verlassen und gehört nun zum Unesco-Weltkulturerbe.

