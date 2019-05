Für die einen ist Wikileaks Gründer Julian Assange ein Held, der mit der Enthüllung geheimer Informationen den Machtmissbrauch moderner Staaten sichtbar machte. Für die anderen ist er ein gefährlicher Rebell, der die Sicherheit der USA unterwandert hat. Am Westminster Magistrates Court in London fand am Donnerstag eine Anhörung statt, um über den Antrag zu entscheiden, den die USA bezüglich Assanges Auslieferung an Großbritannien gestellt haben. Einige Demonstranten versammelten sich in Solidarität mit Assange vor dem Gericht. "Er hat die Wahrheit ans Licht gebracht, er hat Informationen veröffentlicht, die Verbrechen der US-Regierung und des Militärs gezeigt haben, Kriegsverbrechen, Vertuschungen, Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Das war im öffentlichen Interesse. Er ist ein Held, kein Krimineller. Das Recht darauf, die Wahrheit öffentlich zu machen ist ein Menschenrecht." Diejenigen, die Assanges Freilassung fordern, vermuten, dass die USA mit dem Fall von Assange ein Exempel gegen Whistleblower statuieren wollen. Die USA werfen Assange "Verschwörung zum Eindringen in Computer vor". Es ist jedoch nicht öffentlich bekannt, ob es aufgrund weiterer Ermittlungen schwerwiegendere Vorwürfe gegen ihn gibt. Assanges Anwältin Jennifer Robinson sagte vor Pressevertretern in London: "Ganz gleich, was sie heute im Gerichtssaal hören, bei diesem Fall geht es nicht um Hacking. In diesem Fall geht es um einen Journalisten und einen Verleger, die eine Unterhaltung mit einem Informanten darüber hatten, wie sie an Informationen gelangen können, die den Informanden ermutigt haben die Informationen zugänglich machen und dessen Schutz besprochen haben. Dieses vorgehen ist ein rechtlich geschütztes, normales Vorgehen von Journalisten. Sollte Herr Assange dafür ausgeliefert werden, weil er - vermeintlich - so vorgegangen ist, würde das weltweit dem investigativen Journalismus einen heftigen Schlag versetzen." Am Mittwoch wurde Assange an einem Britischen Gericht zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hatte, als er vor sieben Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft beantragt hatte. Die ecuadorianische Regierung hatte das Asyl Anfang April beendet. Bis eine endgültige Entscheidung zu Assanges Auslieferung getroffen wird, könnten Jahre vergehen.