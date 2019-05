Der Handelsstreit zwischen China und den USA ebbt nicht ab. Eine angespannte Situation, die Huang Qiongying jeden Tag belastet. "Der Spannungen im Warenverkehr zwischen China und den USA beeinträchtigen mich sehr. Wir bekommen keine Bestellungen aus den USA mehr. Die meisten unserer Kunden sind aus dem Nahen Osten, aber über die haben die USA auch Sanktionen verhängt. Wir haben viel weniger Aufträge." Etwa um die Hälfte sei ihr Geschäft eingebrochen, sagt Qiongying. Sie arbeitet auf dem Großmarkt in Yiwu im Osten von China. Die Händler anderer Waren berichten ähnliches - "Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir etwa die Hälfte der Aufträge verloren." Seit dem 10. Mai, 06.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit, erheben die USA Einfuhrgebühr von 25 Prozent auf bestimmte chinesische Produkte. Dabei wird ein Volumen von 200 Milliarden Dollar erhoben. China kündigte Gegenmaßnahmen an. So die Angaben von Zollbehörden, während chinesische und US-amerikanische Delegationen weiter verhandeln. Seit Donnerstag tagen Unterhändler in den USA. Porzellan-Händler Shen Yuqing hat große Hoffnungen in die Gespräche. "Ich hoffe China und die USA kommen zu einem Einverständnis. Sollten die Gespräche platzen, wird es schwierig für uns in Zukunft noch Geschäfte zu machen. Es beeinträchtigt die ganze Welt, nicht nur den Markt in Yiwu oder in China, sondern überall." Seit Juli 2018 überziehen sich die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt gegenseitig mit Zöllen, bereits jetzt bremst dies die globale Konjunktur.