Wer künftig in zweiter Reihe oder auf Geh- und Fahrradwegen parkt und dabei von der Polizei erwischt wird, muss möglicherweise tief in die Tasche greifen. Die fälligen Bußgelder könnten auf bis zu 100 Euro erhöht werden. Auch wer künftig unerlaubt eine Rettungsgasse nutzt oder diese blockiert soll härter bestraft werden. Mit einer Geldbuße von bis zu 320 Euro. Ebenfalls geplant: Wer einen Fahrradfahrer überholt, muss innerorts einen Seitenabstand von 1,5 Metern und außerorts einen Abstand von 2 Metern einhalten. Außerdem sollen Privilegien für eine saubere Mobilität eingeführt werden. Etwa sollen Autos, in denen mindestens drei Personen sitzen oder auch Elektrokleinstfahrzeuge den Bussonderfahrstreifen nutzen dürfen. Eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung hat jetzt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorgelegt. Sie soll in den nächsten Tagen innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. In Köln führten die Pläne zu gemischten Reaktionen: "Ich finde es gut, dass innovativ etwas versucht wird, um die Mobilität in der Stadt zu optimieren. Ich kann jetzt natürlich nicht grundsätzlich sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber ich finde es gut, dass es Gedanken gibt in diese Richtung, und von daher begrüße ich das." "Zweiseitig, einerseits halten die Radfahrer immer drauf, haben jetzt hier super breite Fahrbahnen, passen auch nicht groß auf, stellen sich quer irgendwo hin, andererseits sind die Autofahrer auch mit drin, die blinken nicht, man sieht nicht, wo sie hin wollen, also es sind zwei Seiten, es sind nicht nur die Autofahrer, Radfahrer haben genauso viel Schuld, und von daher sollte man vielleicht auch mal über Bußgelder für Fahrradfahrer nachdenken." "Ganz wunderbar, ich bin Radfahrerin, teilweise fahren die Autofahrer sehr aggressiv, und parken auf dem Fahrradweg, ich muss in den Verkehr einbiegen, an LKWs vorbei, ich finde es ganz gut, dass ein bisschen Ordnung, also mehr Struktur reinkommt, auch jetzt wo die Roller unterwegs sind, ist schon ganz gut, dass da etwas passiert." Die Änderungen sollen noch 2019 in Kraft treten. Bundestag und Bundesrat müssen einer Reform der Straßenverkehrsordnung zustimmen.