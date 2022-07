STORY: Im Tarifkonflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter sind auch am Freitag alle wichtigen Häfen an der Nordsee bestreikt worden. Neben Hamburg waren auch Bremen, Bremerhaven, Emden, Wilhelmshaven und Brake betroffen. In Hamburg gingen mehrere Tausend Hafenarbeiter auf die Straße, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem am Donnerstagmorgen begonnenen Warnstreik aufgerufen und will so nach sieben ergebnislosen Verhandlungsrunden den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Der Ausstand soll am Samstagmorgen enden. Es ist bereits der dritte Warnstreik binnen weniger Wochen und der heftigste Arbeitskampf in den Häfen seit mehr als vier Jahrzehnten. Verdi fordert für die Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben in Niedersachsen, Bremen und Hamburg eine Erhöhung der Entgelte um 1,20 Euro pro Stunde sowie einen Inflationsausgleich von 7,4 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Außerdem will sie eine Aufstockung der jährlichen Zulage für Containerbetriebe um 1200 Euro durchsetzen.

Mehr