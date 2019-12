Die Staatsanwaltschaft in Bolivien hat einen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten des Landes, Evo Morales, ausgestellt. Morales solle wegen der Vorwürfe des "Terrorismus" und des Aufruhrs aufgegriffen und der Staatsanwaltschaft in La Paz übergeben werden, heißt es in dem Dokument vom Mittwoch. Die Übergangsregierung wirft Morales vor, seit seinem Rücktritt Unruhe zu stiften. Der ehemalige Präsident lebt inzwischen in Argentinien im Exil. Er sprach von einem Versuch der Einschüchterung. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Buenos Aires hatte er gefordert, nach Bolivien zurückkehren zu dürfen: "Sie müssen mich nach Bolivien einreisen lassen. Ich werde bei den Wahlen nicht kandidieren. Aber ich habe wieder jeder andere Politiker das Recht, mich an dem politischen Prozess zu beteiligen." Er sei dabei, sich einen Anwalt zu besorgen, erklärte Morales vor Fernseh-Journalisten in Argentinien. Er war im November zurückgetreten, nachdem Vorwürfe der Wahlfälschung gegen ihn zu Massenprotesten geführt hatten. Seit Morales' Rücktritt gab es immer wieder gewaltsame Proteste der Anhänger des Ex-Staatschefs, der 14 Jahre lang an der Spitze des südamerikanischen Landes stand.