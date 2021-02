Am Donnerstag ist ein Urteil über zwei Journalistinnen in Belarus gefallen. Ein Gericht in der Hauptstadt Minsk befand die Frauen für schuldig, die Demonstrationen gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert und die öffentliche Ordnung gefährdet zu haben. Sie waren Mitte November festgenommen worden, nachdem sie von ihrer Wohnung aus die Proteste nach den Präsidentenwahlen live gefilmt und kommentiert hatten. Ihr Anwalt Sergey Zirkratskiy hält das Urteil für einen Skandal: "Ich glaube, dass alle Strafverfahren, die im Zusammenhang mit den Protesten eingeleitet wurden, absolut ungesetzlich sind, weil die Bürger ihr Recht auf friedlichen Protest ausüben. Und es kann nicht als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung angesehen werden. In Bezug auf diese spezielle Situation ist es absurd. Weil die Journalistinnen nur über die Protestkundgebung berichteten. Wir haben alle ihren Online-Stream gesehen. Und die Aussagen, die als Grundlage der Anklage akzeptiert wurden, waren nur Aussagen, die benutzt wurden, um zu beschreiben, was auf den Straßen vor sich ging." Die 27-jährige Reporterin Katerina Bachwalowa und ihre 23-jährige Kollegin Daria Tschulzowa müssen nun dem Urteil nach für zwei Jahre in ein Straflager.

