Die Bürger der Stadt Naperville im US-Bundesstaat Illinois staunten nicht schlecht, als sie am Montag aus dem Fenster schauten. Denn der Hagelschauer, der über dem Vorort von Chicago herunter ging, hatte es in sich. Die Hagelkörner, die auf den Boden prasselten, hatten die Größe von Tischtennisbällen. Da war es besser, sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Über entstandene Schäden wurde zunächst nichts bekannt, die Versicherungen werden sicherlich aber viel zu tun haben. Der nationale Wetterdienst meldete am Montag in dem betroffenen Gebiet einen Tornado und warnte vor Überschwemmungen.