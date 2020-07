Die Katze Gli ist fast so berühmt wie ihre Heimat, die Hagia Sophia in Istanbul. Dort wohnt Gli nämlich. Die graue Katze mit den leuchtend grünen Augen ist zu einem Liebling der Besucher geworden. Sie lässt sich streicheln und hält auch still, wenn die Touristen oder Einheimische ein Foto mit ihr machen wollen. Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich schon mit der berühmten Katze angefreundet. Doch jetzt machen sich die Fans der Katze große Sorgen. Sie fürchten, dass Gli mit der Entscheidung, die Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee umzuwandeln, ausziehen muss. Doch dazu werde es nicht kommen, sagt der Sprecher von Präsident Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin: "Diese Katze ist sehr berühmt geworden. Und es gibt andere, die nicht so berühmt sind. Aber ich bin sicher, dass sie auch dort sind. Aber diese Katze wird bleiben und alle anderen Katzen sind in unserer Moschee willkommen. Es gibt dort viele sichere Plätze, wo sie sich ausruhen können." Stadtführerin Umut Bahceci, die hier eine andere Katze streichelt, freut sich, dass Gli bleiben darf. "Ich habe Gli jedes Mal, wenn ich die Hagia Sophia besucht habe, bemerkt. Gli posiert für die Leute wie ein Fotomodell." Bei allem Streit und den Veränderungen in der Hagia Sophia steht also erst einmal fest. Für die Katze Gli bleibt alles beim Alten.