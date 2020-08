Es sollte vermutlich ein entspannter Surftag am Strand von Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales werden. Aber dann endete die 35-jährige Chantelle Doyle in einem Krankenwagen. Hintergrund war ein Hai-Angriff. Ein etwa 2-3 Meter langer Weißer Hai soll sie während des Surfens attackiert haben. James Turnham, Mitarbeiter der Küstenwache vor Ort: "Ja, sie war bei Bewusstsein und atmete. In Betracht der Verletzungen am Bein ging es ihr relativ gut. Sie hat was gegen die Schmerzen bekommen und ein Krankenwagen brachte sie für eine schnelle Behandlung ins Krankenhaus." Mark Rapley, der Ehemann der Surferin, rettete seine Frau, als der Hai nicht direkt losließ, indem er auf das Tier einschlug. "Oh, wenn Sie die Mutter Ihres Kindes so sehen, die sie in allem unterstützt, dann reagieren Sie einfach. Und sagen: Hau ab von diesem Bein. Das einzige, was ich dachte, war: Hau ab." Die Strände von Port Macquarie sind nun erstmal geschlossen worden. Und die Küstenwache will versuchen den Hai aufzuspüren.

Mehr