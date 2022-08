STORY: Interessante Forschungsergebnisse der Universität Miami zum Thema Haifische. Der Untersuchung zufolge verhalten sich Haie ganz anders als zum Beispiel Raubtiere, die auf dem Land leben. Während die Tiere auf dem Land Menschen und deren Ansiedlungen eher vermeiden, fanden die Forscher in den USA heraus, dass sich Haifische in Florida sehr oft an belebten Stränden aufhalten. Was sich auf den ersten Blick sehr beängstigend anhört, bietet auf den zweiten Blick eine interessante Information, wie Neil Hammerschlag, der Chef des Hai-Forschungsprogramms der Universität Miami genauer erklärt: "Oh ja, diese Haie schwimmen die Küste rauf und runter, in Gebiete, in denen Menschen baden. Auch wenn das einen vielleicht etwas nervös macht, beweist es für mich, dass Haie keine Menschen angreifen. Und dass sie Menschen eigentlich tolerieren. Wir haben sogar Drohnenaufnahmen von Menschen am Strand von Miami, die nicht wussten, dass Haie um sie herum schwammen, was ein ziemlich verrücktes Schauspiel war. Aber es zeigt einfach, dass Menschen nicht auf dem Speiseplan von Haien stehen." Es ist sogar eher umgekehrt, dass nämlich Haie immer wieder Opfer von Anglern werden, die in Küstennähe ihre Ruten auswerfen. Der Mensch bedroht also den Hai mehr, als der Hai die Menschen. Für die Forschungsarbeit wurden drei verschiedene Haiarten mit kleinen Sendern versehen, die Ultraschalltöne aussenden. Es handelte sich um Bullenhaie, Ammenhaie und große Hammerhaie. Die Wissenschaftler platzierten dann entsprechende Empfänger, um unter Wasser vor den Küsten Floridas die entsprechenden Daten zu sammeln.

