STORY: Unzufriedenheit bei Hunderten Haitianern, die am Dienstag in der Hauptstadt Port-Au-Prince lautstark protestierten. Dabei wurden auch Straßenbarrikaden errichtet und Autoreifen angezündet. Die Sicherheitskräfte setzten unter anderem Tränengas ein, um die Menschenmenge auseinander zu treiben. Einer der Demonstranten mit der Begründung für die Proteste: "Wir sind auf der Straße, um den Rücktritt von Premierminister Ariel Henry fordern. Wir sagen Nein zu den überhöhten Kosten, Nein zur steigenden Kriminalität und Nein zur Treibstoffknappheit." Anfang des Monats August meldete die haitianische Zentralbank, dass die Inflation einen 10-Jahres-Höchststand erreicht habe. In den letzten Wochen kamen zudem noch Probleme mit der Treibstoffversorgung hinzu. Damit dürfte sich die Wirtschaftskrise in dem Karibikstaat weiter zuspitzen.

