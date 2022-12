STORY: Ausgelassene Freude in Marokko am Samstag: 1:0 lautete das Endergebnis der Viertelfinalpartie Marokko-Portugal bei der WM in Katar. "Es lebe Marokko, viva Marokko. Wenn Gott will, werden wir gewinnen. Wir glauben an die marokkanische Mannschaft, unsere Helden, unsere Brüder. So Gott will wird es mehr Siege geben, viva Marokko." "Ich sag Ihnen was: Die Spieler haben wie Männer gespielt. Wir sind so glücklich. Viva Marokko. Alles wird gut und das Finale wird unser. Wir wollten nur die K.O.-Phase überstehen und jetzt sind wir hier. Und wo ist Ronaldo?" Mit dem Ergebnis hat Marokko zudem Sportgeschichte geschrieben: Zum ersten Mal hat sich ein afrikanisches Land für das Halbfinale bei einer Fußball-WM qualifiziert. Dort trifft Marokko nun am Mittwoch auf Frankreich. Die Franzosen hatten ihre Viertelfinalpartie gegen England mit 2:1 gewonnen.

