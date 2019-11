In Halle haben Außenminister Heiko Maas und sein amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo am Donnerstagabend der Opfer des Anschlags vom 9. Oktober gedacht. Sie wollten gemeinsam ein Zeichen gegen Antisemitismus und Gewalt setzen. "Der besondere Wunsch von Mike Pompeo ist es gewesen, dass wir auch nach Halle fahren, um zu dokumentieren, dass wir Partner sind im Kampf gegen den Antisemitismus und diese schlimmen und tragischen Ereignisse, die hier stattgefunden haben müssen uns wachrütteln und unsere Verantwortung deutlich machen, der wir gerecht werden müssen im Kampf gegen den Antisemitismus wie in der Politik. Wir haben in der Bundesregierung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, in dem wir eine Antwort geben." "Jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diese Bedrohungen auszurotten, damit die Religionsfreiheit ausgeübt werden kann. Überall dort, wo wir Antisemitismus vorfinden, sei es in einer Nation, die den jüdischen Staat zerstören will, oder in einer Person, die den jüdischen Glauben nicht respektiert, haben wir die Pflicht, sie zu schützen, sie zu ehren, wenn so etwas passiert, indem wir kommen und die Welt daran erinnern, dass diese Bedrohung besteht und dass noch viel Arbeit vor uns liegt." Am Freitag trifft Pompeo Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem Arbeitsbesuch. Für den Nachmittag sind zudem Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz geplant.