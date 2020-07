Neun Monate nach dem Anschlag von Halle beginnt nächste Woche der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Stephan Balliet. Ab kommenden Dienstag muss sich der 28-Jährige in Magdeburg vor Gericht verantworten. Ein Prozess, wie ihn Sachsen-Anhalt noch nicht erlebt hat. Am 9. Oktober 2019 versuchte Balliet in die Synagoge von Halle einzudringen, wo sich rund 50 Menschen versammelt hatten, um den jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern. Noch auf der Straße vor der Synagoge erschießt er eine Fußgängerin, die zufällig an ihm vorbeigeht. Danach geht er durch das Paulusviertel und erschießt in einem Döner-Imbiss einen Gast. Trotz eines Schusswechsels mit der Polizei gelingt ihm die Flucht aus Halle. Den ganzen Vorgang streamt er über eine Helmkamera im Internet. Im 15 Kilometer entfernten Wiedersdorf wechselt er dann das Fahrzeug, verletzt dabei ein Paar schwer. Auf der B91 in Werschen bei Zeitz ist seine Flucht dann vorbei. Stephan Balliet wird festgenommen. Die Bundesanwaltschaft hat am 16. April 2020 Anklage gegen Stephan Balliet erhoben. Am schwerwiegendsten ist der Vorwurf des zweifachen Mordes. Außerdem wird ihm versuchter Mord in 68 Fällen vorgeworfen. Dem Angeklagten droht damit eine lebenslange Haftstrafe.