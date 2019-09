Hallervorden hoch zwei heißt es derzeit im Berliner Schlosspark-Theater. Der Komiker und Charakterschauspieler Dieter Hallervorden und sein Sohn Johannes spielen erstmals zusammen in einem Bühnenstück. "Adel verpflichtet", heißt die Adaption des gleichnamigen Filmklassikers mit Alec Guinness. Nicht nur in der schwarzen Komödie dreht sich alles um die Familie. Blutsbande machen sich auch bemerkbar, wenn es um die Nervosität vor der Premiere geht. O-ton Dieter Hallervorden: "Ich habe normalerweise als Schauspieler für mich alleine schon großes Lampenfieber und jetzt das Lampenfieber für meinen Sohn gleichzeitig noch mit. Das Schlimmste war für mich, als er sein Solo-Programm spielte, und ich wusste, ich kann ihm überhaupt nicht helfen. Aber ich war natürlich mit allen Fasern meines Herzens und meines Hirns bei ihm." O-ton Johannes Hallervorden: "Also, ich persönlich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich auch in dieser Produktion mal wieder nicht einen Kritikpunkt von meinem Vater bekommen habe. Dafür haben wir einen Regisseur, und das ist auch gut so." Regisseur Anatol Preissler lässt die Hallervordens in insgesamt acht Rollen ihr komödiantisches Talent ausspielen. Dass Dieter Hallervorden nicht nur Klamauk kann, hat er seit den "Nonstop-Nonsens-Didi" Zeiten mehrfach bewiesen, auch als Charakterdarsteller in Filmen wie "Honig im Kopf" oder "Sein letztes Rennen" - Rollen, die ihm nicht gleich zugeflogen waren. O-ton Dieter Hallervorden: " Ich musste warten, bis solche Angebote kommen. Ich kann mich nicht aufdrängen, ich kann diese Drehbücher auch nicht selber schreiben. Ich schreibe Sketche, ich schreibe Kurzgeschichten. Aber für die große Form eines Drehbuchs fehlt mir die Begabung. Das musste ich erst mal warten, bis das auf mich zukommt. Habe mich natürlich gefreut, dass mir die Chance gegeben wurde. Aber ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich bis an mein Lebensende Didi gespielt hätte, wenn ich dann nur unter 'Palimpalim' gehandelt würde, das, glaube ich, hätte meinen Ansprüchen nicht genügt." Und Ansprüche hat Hallervorden auch an seine nächsten Projekte. Jetzt noch als Priester auf der Bühne zu sehen, will er bis nächstes Jahr noch eine Schippe drauflegen: "Ich werde zu meinem 85. Geburtstag - Sie sehen, ich spreche mit Optimismus von meiner Planung - auf der Bühne stehen im Schlosspark Theater, und zwar als der Liebe Gott. Ich habe ein Stück entdeckt in Frankreich. Das heißt 'Gottes Lebenslauf'. Und da ist Gott quasi, dem es oben langweilig wird, er bewirbt sich auf der Erde um einen Job und muss Rede und Antwort stehen und Auskunft geben über das, was er getan hat und was er tun wird und warum er es getan hat." Ein Resümee, für das er ein Jahr Zeit hat - denn an diesem Donnerstag feiert Hallervorden erst mal seinen 84. Geburtstag. Und was wünscht er sich, neben einer gelungenen Premiere natürlich? "Ich wünsche mir, dass die Frau, mit der ich zusammenlebe seit viereinhalb Jahren, an meiner Seit bleibt und dass wir glücklich zusammen werden, dass wir gesund bleiben und ein bisschen beruflicher Erfolg, das kann eben auch sein. Und dazu noch als letzte kleine ironische Bemerkung: möglichst wenig Interviews."