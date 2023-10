Unter ihnen seien auch mehrere Ausländer, so die Al-Kassam-Brigaden am Samstag. Offenbar soll es sich dabei um von der Hamas aus Israel verschleppte Personen handeln. Unterdessen will der Libanon beim UN-Sicherheitsrat Beschwerde einlegen, wegen der Tötung eines libanesischen Videojournalisten.