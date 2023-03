STORY: Ein Amateurvideo soll den mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg zeigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Demnach hatte ein Unbekannter gegen 21 Uhr das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude der Zeugen Jehovas in dem Hamburger Stadtteil Groß Borstel an der Grenze zu Alsterdorf eröffnet. Dort hatte am Abend ein Gottesdienst stattgefunden. Eine Spezialeinheit der Polizei war kurze Zeit später vor Ort. Medien berichten von mindestens sechs Toten. Weitere acht Personen seien teils schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass auch der Täter unter den Toten in der Kirche sein könnte. Hinweise auf ein Motiv für die blutige Tat gibt es bisher noch nicht.

Mehr