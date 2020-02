HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. HUBERTUS HEIL (SPD), BUNDESARBEITSMINISTER: "Wichtig ist, dass heute wir als Staat und als Gesellschaft ein Zeichen setzen. Dass heute hier in Hamburg beispielsweise die demokratischen Parteien Wahlkampfveranstaltungen abgesagt haben, ein gemeinsames Zeichen setzen. In vielen anderen Städten, heute nicht nur in Hamburg, in Berlin, in Hessen und anderen Teilen der Republik, ist schon ein gutes Zeichen. Dabei darf man nicht stehenbleiben. Wir müssen tatsächlich vorgehen gegen die geistigen Brandstifter und gegen die Mörder, die offensichtlich unterwegs sind. Wir müssen wachsamer sein und härter werden."