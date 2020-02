Am Sonntagmorgen haben in Hamburg seit 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. In der Hansestadt stimmen die Leute über eine neue Bürgerschaft ab. Rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, bis zum Abend um 18.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Letzten Umfragen zufolge liegt die SPD des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher vor den Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank. Der CDU droht das schlechteste Ergebnis bei einer Bürgerschaftswahl, die FDP muss um ihren Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus bangen. Nach den Vorgängen in Thüringen wird zudem das Abschneiden der AfD mit Spannung erwartet. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich insgesamt 15 Parteien.