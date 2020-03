Diese Räume der Geflüchteten-Unterkunft in Hamm scheinen nur darauf zu warten, mit Leben gefüllt zu werden. Innerhalb kürzester Zeit könnten 300 Menschen hier aufgenommen werden, in einem Krisenmodus sogar 500. Es war die aktuelle Lage an der türkisch-griechischen Grenze und auf der griechischen Insel Lesbos, die die nordrhein westfälische Stadt dazu bewegte, einen Krisenstab zu gründen und ein altes Kasernengebäude für Geflüchtete herzurichten. Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann sagte am Freitag: „Als wir die Bilder auf Lesbos sahen, als wir die Bilder an der türkisch-griechischen Grenze sahen, haben wir natürlich als allererstes mal die Order ausgegeben, wir überprüfen mal, wie gut wir vorbereitet sind." Eine Situation wie im Jahr 2015 wolle er nicht mehr erleben, so Hunsteger-Petermann, man habe aber viel aus der Zeit gelernt und sei jetzt gut gerüstet. „Wie viele am Ende kommen, ob überhaupt welche kommen, weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass wir nicht den Griechen zumuten können, die Grenzsicherung zu machen, und gleichzeitig im Grunde auf Lesbos sitzen die Flüchtlinge im Dreck und im Matsch in völlig desolaten Zuständen. Also ich finde, da muss die Europäische Union handeln." Schon 2015 hatte der CDU-Politiker die Meinung vertreten, dass man die Aufnahme von Geflüchteten meistern könne. Große Sorgen darüber, ob mögliche Neuankömmlinge in der Bevölkerung akzeptiert würden, macht er sich kaum. "Also ich glaube schon, dass die Bevölkerung das heute kritischer sieht als noch im Jahre 2015. Aber ich sage es mal ganz offen: Ich bin nicht für schönes Wetter gewählt worden, man muss auch im Wind dazu stehen. Und ich glaube schon, dass am Ende die Bevölkerung auch einsieht, dass ein zwei-, dreijähriges Kind nicht ohne jede vernünftige Überdachung im Winter im Matsch schlafen kann." Der Oberbürgermeister hofft auf finanzielle Unterstützung vom Bund und vom Land, denn es gehe neben Anstrengungen zur Unterbringung auch um Integrationsleistungen. Hamm gehört zu dem Städte-Bündnis „Sicherer Häfen", das sich für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen starkmacht.