Als Vorsichtsmaßnahme war dieser Kühlcontainer in Hanau angeschafft worden, nun wird er benötigt - und das liegt an Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Alexandra Kinski arbeitet für die Stadt Hanau und erklärt die Hintergründe. "In Hanau hat sich die Situation leider gerade dahingehend verändert, dass wir den Container, den wir bereits seit April als reine Vorsichtsmaßnahme haben für den Fall der Fälle seit gestern mit zwei Verstorbenen an Covid-19 bestückt haben, insgesamt fasst der Container 25 Verstorbene und leider mussten wir gestern den Container in Betrieben nehmen." Die Verstorbenen verbringen nur eine kurze Zeit in der Kühlung, so Alexandra Kinski, um die Zeit zwischen dem möglicherweise überfüllten Krankenhaus und der Beisetzung zu überbrücken.

Mehr