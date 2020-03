Technologische Neuheiten auf der Hannovermesse wird sich Angela Merkel in diesem Jahr nicht wie gewohnt im April zeigen lassen können. Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus haben die Veranstalter die Industrie-Messe auf Mitte Juli verschoben. Unterdessen nimmt die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland weiter zu. Um die Hausärzte zu entlasten, hat Düsseldorfs Gesundheitsamtleiter Klaus Göbels am Mittwoch ein Diagnostikzentrum für das Coronavirus eröffnet. "Die meisten Patienten, die eine Coronavirusinfektion haben, 80 Prozent haben ja leichte Symptome, also wie ein grippaler Infekt. Die müssen auf keinen Fall in die Uniklinik, werden angestrichen und gehen dann wieder nach Hause. Die, die etwas kränker sind, die im Grunde genommen schwächlich sind, die werden eben von diesem mobilen Dienst aufgesucht." Am Mittwochvormittag meldete das Robert Koch Institut 240 Krankheitsfälle für Deutschland, fast die Hälfte davon in Nordrhein-Westfalen.