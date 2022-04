STORY: Im Autokorso durch Hannover. Am Sonntag haben rund 600 pro-russische Demonstrierende in etwa 350 Autos im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt, und zwar die russische. Der Tenor zu sehender Schriftzüge: keine pauschalen Verurteilungen von Russen, Russischsprechender oder der russischen Kultur nach Beginn des Angrifsskriege Moskaus in der Ukraine. Nach Polizeiangaben hat es in der Innenstadt Hannvoers eine Gegendemonstration gegeben, mit rund 700 Teilnehmenden. Zunächst sprach die Polizei am Sonntag von einem friedlichen Verlauf. In Frankfurt hatten die Behörden einen Autokorso nicht zugelassen. Und so versammelten sich am Sonntag vor der Alten Oper Menschen - auch hier, um gegen pauschale Verurteilungen von Russinnen und Russen laut zu werden - gegen den "Russenhass", wie auf diesem Schild zu lesen war. Die Behörden erwarteten zunächst 2000 Teilnehmende. Angaben der Polizei zufolge äußerten Demonstrierende kriegstreiberische Parolen. Dadurch sei der Anfangsverdacht einer Straftat wegen Billigung eines Angriffskriegs erfüllt, sagte ein Polizeisprecher. Unweit der Kundgebung kam es zu einer Gegendemonstration. Diese Männer übten Kritik: "Es ist Meinungsfreiheti, allerdings ist es gerade im Hinblick auf den Angriffskrieg etwas unsensibel, dei Demonstration gerade jetzt zu starten und derart massiv russische Flaggen mitzubringen." "Ich kann mich nicht des Verdachts erwehren, dass es nicht doch darum geht, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gutzuheissen." Die örtlichen Behörden hatten vor Demonstrationsbeginn vor russischer Kriegspropaganda und deren Zeichen gewarnt. Jegleiche Unterstürzung für die Aggressione Moskaus werde nicht toleriert werden, hieß es aus dem niedersächsischen Innenministerium.

